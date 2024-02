Pep Guardiola estasiato dall’Inter, l’allenatore dell’Inter ha parlato così dei nerazzurri, ecco il pronostico sul campionato e la Champions

Pep Guardiola ha speso parole al miele per l’Inter. Il giorno prima dell’incontro con il Luton in FA Cup, il tecnico del Manchester City è intervenuto in questo modo sui nerazzurri di Simone Inzaghi.

GUARDIOLA – «Vinceranno il campionato italiano se va tutto bene e segnano tre o quattro gol a partita. In Champions League hanno battuto un avversario duro all’andata, incredibilmente forte come l’Atletico Madrid».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PEP GUARDIOLA SULL’INTER

L’articolo Guardiola esalta l’Inter: «Così vinceranno il campionato e in Champions…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG