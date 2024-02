Il calciomercato Inter ha un nuovo obiettivo, parliamo di Tobe Leysen, per il quale i nerazzurri hanno studiato una mossa speciale

Tobe Leysen, sarebbe lui il nuovo obiettivo del calciomercato Inter. Portiere ventiduenne dello Standard Liegi, ha ricevuto la vista di un ex nerazzurro d’eccezione: Samir Handanovic. La giovane retroguardia ha parlato così a gianlucadimarzio.com sul possibile interessamento del club meneghino, che come spiegato tramite Beppe Marotta ha inviato lo sloveno per osservarlo da vicino.

LEYSEN SU HANDANOVIC – «Handanovic è veramente venuto a vedermi? Fa piacere. Samir è stato un grande portiere con caratteristiche ‘italiane’ e dei riflessi incredibili. È un portiere che guardavo spesso giocare in Champions League. Ma io sono ancora alle prime partite in carriera e il mio focus in questo momento è la salvezza. Per l’OH Leuven rimanere in Jupiler Pro League sarebbe un traguardo importantissimo. Poi è normale che facendo bene alcune squadre s’interessano a te ma ci penserò solo a fine stagione e non adesso. Detto ciò, l’Inter è davvero un grandissimo club. Sono un ragazzo che non ama sognare, preferisco lavorare duramente e farmi un ‘c**o così’ per migliorare. E ammetto che non mi sono mai imaginato in un grande club come l’Inter. Sarebbe un onore se i nerazzurri mi chiamassero a fine stagione…».

L’articolo Calciomercato Inter, all-in per Leysen: la mossa di Marotta per lui proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG