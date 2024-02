In casa Milan tiene banco il futuro del giovane gioiello Camarda. In tal senso spunta una data che può essere chiave

Il gioiellino del Milan Primavera, Francesco Camarda, che ha avuto anche l’occasione di esordire in prima squadra sta conquistando tutti. Il suo futuro è oggetto di dibattito. In tal senso come riportato da Daniele Longo spunta una data che può essere fondamentale per lui:

tra un mese esatto compirà 16 anni. Una data importante anche per il calciomercato Milan perché é gia in programma la firma sul primo contratto da professionista che sarà triennale ( il massimo previsto dal regolamento). Con buona pace di Borussia Dortmund e Manchester City che si erano messi sulla tracce del talento rossonero

