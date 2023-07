Calciomercato Inter, clamorosa suggestione legata ad un possibile ritorno in nerazzurro di Alexis Sanchez

È notizia di oggi quella di un possibile ritorno all’Inter di Alexis Sanchez. Il cileno ha disputato l’ultima stagione con il Marsiglia, ben figurando in Ligue 1 e riscattandosi dopo alcune critiche di troppo.

Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, al momento non c’è stato alcun contatto concreto tra le parti. L’operazione ritorno in nerazzurro potrebbe prendere piede soltanto in caso di addio di Joaquin Correa

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG