Calciomercato Inter, Correa può salutare entro la fine del mercato. Doppia soluzione in attacco per i nerazzurri

I movimenti per l’attacco dell’Inter potrebbero non essere finiti dopo l’arrivo di Arnautovic. Se Correa sarà ceduto in prestito, Marotta, Ausilio e Baccin piazzeranno un altro colpo e tra i papabili c’è anche l’ex Alexis Sanchez.

Se invece il Tucu sarà ceduto a titolo definitivo, magari in Arabia, sarà caccia a un profilo ancora più importante e magari tornerà d’attualità il nome di Balogun dell’Arsenal. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Calciomercato Inter, Correa può salutare. Doppia soluzione in attacco per i nerazzurri proviene da Inter News 24.

