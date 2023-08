Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino: «Davanti contiamo molto su Sanabria, trovare un attaccante da 20 gol non è facile»

Il Torino ieri ha chiuso il primo turno della Coppa Italia battendo il Feralpisalò con i gol di Vojvoda e Ilic. A fine partita Ivan Juric ha parlato della vittoria e del mercato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue parole.

PASSAGGIO TURNO – «Abbiamo creato tantissime palle gol, poi alla fine abbiamo fatto il gol ma credo che il passaggio del turno fosse molto meritato».

MERCATO E ROSA – «Siamo indietro rispetto allo scorso anno, ci mancano giocatori che l’anno scorso c’erano e quest’anno non ci sono, non stiamo alzando nessuna asticella. Siamo una squadra media, che può andare verso l’alto e verso il basso, davanti contiamo molto su Sanabria, sperando che ripeta gli ultimi tre mesi del campionato scorso, poi trovare un attaccante che ti garantisce quindici o venti gol non è mai facile»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG