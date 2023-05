L’ormai prossimo allenatore del Chelsea vorrebbe portare via dall’Inter il bomber belga

Sarà un tema delicato quello del futuro di Romelu Lukaku lontano dall‘Inter, in vista di un suo eventuale riscatto quest’estate.

Come riportato da Mundo Deportivo, il prossimo allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, tra i suoi primi obiettivi avrebbe quello di far rientrare il belga in terra inglese per metterlo al centro del suo attacco.

L’articolo Calciomercato Inter, dalla Spagna son sicuri: Pochettino vuole Lukaku al Chelsea proviene da Inter News 24.

