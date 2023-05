Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Roma e Inter. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà domenica

Uno scontro diretto per la Champions League: Roma per riscattare il pareggio contro il Monza, dall’altra l’Inter di Simone Inzaghi sulle ali dell’entusiasmo. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Roma-Inter, che si svolgerà sabato sera allo stadio Olimpico, secondo quanto scritto tramite comunicazioni ufficiali, verrà trasmesso in streaming su DAZN: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).

