Il segreto dell’Inter rispetto al Milan sta in una rosa molto più larga e soprattutto dalla grande capacità di adottare bene il turnover

Secondo quanto sottolineato oggi da TMW, la competitività della rosa dell’Inter rispetto al Milan sta soprattutto nel turnover: una strategia tanto delicata quanto decisiva, e che sta appagando i nerazzurri.

Pioli dipende più dai suoi big che non Simone Inzaghi che, nonostante mille difficoltà, è stato in grado di gestire la sua rosa: ripagando gli ultimi risultati sia in campionato che soprattutto in Champions League.

L’articolo Inter, la differenza con il Milan sta nei cambi: una gestione differente proviene da Inter News 24.

