Inter e Milan hanno entrambe messo nel mirino un giocatore. Si prospetta un derby di calciomercato tra le due

Il calciomercato dell‘Inter continua a macinare nomi per il futuro. Teun Koopmeiners, calciatore dell’Atalanta, è rientrato nei radar nerazzurri, come riporta calciomercato.com.

A inseguire il centrocampista, ci sarebbero però anche Milan, Juve e Napoli. Per quanto riguarda le cifre, l’Atalanta ha un’idea chiara. La valutazione non sarebbe inferiore ai 40 milioni di euro per un giocatore che è in scadenza di contratto nel giugno di 2025.

L’articolo Calciomercato Inter, derby col Milan per un giocatore: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG