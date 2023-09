L’ex arbitro Gianluca Paparesta si è espresso sul derby tra Inter e Milan del 16 settembre e su quale arbitro sceglierebbe

Ai microfoni di Sportitalia, l’ex arbitro Gianluca Paparesta parla così del derby tra Inter e Milan, parlando del momento delle due squadre e di quale arbitro vedrebbe bene a gestire il match.

DERBY– «Questo è un Milan diverso. Vedo un Leao che gioca con una tale facilità e con una tale semplicità che sembra che sia sempre in allenamento. Se fa anche gol come quello che ha fatto a Roma deve preoccupare Inzaghi. Sarà un bellissimo derby.

L’Inter ha perso alcuni giocatori, ma credo che abbia trovato delle alternative altrettanto valide e che Inzaghi debba far frutto delle esperienze e di quei risultati che in passato gli sono sfuggiti. Ora deve far bene in campionato e penso che possa fare veramente bene. A chi farei arbitrare il derby? A Doveri. È un arbitro che ha una grande personalità e penso possa essere l’arbitro giusto per una partita già carica di suo»

