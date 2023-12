Per il calciomercato futuro l’Inter guarda con interesse a Lucas Bervall: sul giovane centrocampista classe 2006 c’è anche il Barcellona

Si guarda anche al futuro nel calciomercato Inter, e per il centrocampo uno dei profili seguiti è quello di Lucas Bergvall. I nerazzurri pare abbiano già presentato la prima offerta al Djurgarden, ma le rivali per il giovane centrocampista classe 2006 non mancano.

Come riferisce Relevo, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il calciatore. Anche i blaugrana hanno presentato la prima offerta per anticipare la concorrenza. Adesso è testa a testa tra i nerazzurri e gli spagnoli.

L’articolo Calciomercato Inter, è duello col Barcellona per Bergvall: la situazione attuale proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG