L’ex allenatore dell’Inter, Corrado Orrico, ha detto la sua sul lavoro svolto da Simone Inzaghi in vista del match con la Lazio

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Corrado Orrico ha parlato così di Inzaghi e del match di domenica tra Lazio ed Inter.

LE PAROLE – «Partita strana. E’ favorita l’Inter, ma mi aspetto sempre un ritorno dei tre-quattro campioni che ha la Lazio. E’ sorprendente il rendimento dei biancocelesti in questa stagione. Gara equilibrata dal risultato incerto. Turnover in Champions di Simone Inzaghi? L’Inter vuole spingere di più in campionato, considerando che i giocatori più forti riposano in Champions League. L’Inter è nettamente più forte rispetto agli altri. Inzaghi non ha fatto cose straordinarie, ma gestisce una squadra di valore assoluto: dove ha due giocatori di valore per ogni ruolo. Per questo motivo, l’Inter può supplire al doppio impegno. I nerazzurri sono obbligati a vincere lo Scudetto, visto sono tra le squadre più forti d’Europa».

L’articolo Orrico su Lazio Inter: «Partita strana, Inzaghi non ha fatto cose straordinarie» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG