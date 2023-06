L’Inter lo ha osservato ed inseguito a lungo, adesso sembra finalmente arrivata la fumata bianca per Theo Sander

Alla fine Theo Sander passerà davvero all’Inter. Accostato da mesi ai nerazzurri, il giovane portiere danese di proprietà dell’Aalborg si trasferirà in nerazzurro per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.

Il quotidiano specifica come il classe 2005 sarà il prossimo portiere titolare della Primavera nerazzurra. Di conseguenza si delineerà il futuro di altri giovani portieri già di proprietà dei nerazzurri come Filip Stankovic, Brazao e Botis: tutti e tre con ogni probabilità andranno a giocare in prestito.

L’articolo Calciomercato Inter, fatta per Theo Sander: sarà lui il portiere della Primavera proviene da Inter News 24.

