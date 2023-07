L’ingresso dell’ex Inter Mulattieri in attacco potrebbe far partire Andrea Pinamonti (altro ex) direzione Fiorentina

In quel di Sassuolo per un Samuele Mulattieri che viene c’è un’Andrea Pinamonti pronto a partire vista l’annata negativa in quel di Reggio Emilia.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina è interessata al gioiello ex Inter: vista l’entrata di un altro ex Inter, appunto Mulattieri.

L’articolo Calciomercato Inter, giro di attaccanti nerazzurri sul fronte cessioni proviene da Inter News 24.

