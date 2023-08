Calciomercato Inter, Matteo Guendouzi è l’ultima idea del club nerazzurro per rinforzare il proprio centrocampo

Potrebbe non essere finito qui il calciomercato Inter per il centrocampo. Dopo il nulla di fatto per Samardzic, l’ultima idea è quella che porta a Mattéo Guendouzi, almeno secondo le ultime voci dalla Francia.

L’Equipe racconta di un calciatore ormai in uscita dall’Marsiglia, anche se preferirebbe tornare in Premier, dove al momento mancano le offerte. Questione che resta da monitorare per il club nerazzurro.

