Problemi per il difensore del Chelsea: Chalobah si ferma per guai fisici. Un mese di stop, l’Inter molla la pista

Chalobah resta nel mirino dell’Inter?

Le ultime novità che arrivano da Stamford Bridge sono però tutt’altro che esaltanti e, come riportato da The Athletic, il difensore dovrà stare fermo per circa un mese a causa di un infortunio al ginocchio rimediato lunedì.

