I nerazzurri sono corti in difesa dove ci sono al momento 5 elementi: i dirigenti molto probabilmente torneranno sul mercato.

Dopo aver scelto di rinunciare all’acquisto di Lazar Samardzic ed aver risparmiato sull’acquisto dell’attaccante, Arnautovic è costato 10 milioni totali, ora l’Inter ha un bel gruzzoletto da utilizzare per il sesto difensore.

Milan Skriniar

L’idea di Marotta e Ausilio è quella di trovare un elemento che possa fare il titolare visto che Milan Skriniar non è stato ancora sostituito. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sostiene che sia stato bloccato Japhet Tanganga del Tottenham, profilo che piace ma non forse tanto da essere considerato un titolare; ecco perché l’inglese è stato “messo in attesa”. Nei prossimi giorni i dirigenti proveranno a capire se si potrà ad arrivare a qualche profilo più attraente e quindi anche più costoso.

