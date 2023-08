Calciomercato Inter, idea Djalo. Due strade per arrivare al difensore portoghese, in scadenza di contratto nel 2024

In attesa di nuove idee, sul taccuino dei dirigenti dell’Inter c’è sempre il nome di Djalò, il portoghese che ha giocato sei mesi nella Primavera del Milan e che adesso sta recuperando dopo il grave infortunio di marzo al ginocchio.

Può essere un’opzione per gennaio (se sarà acquistabile a una cifra low cost) oppure per giugno (quando sarebbe un appetibile parametro zero): in viale della Liberazione piace parecchio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Calciomercato Inter, idea Djalo per la difesa. Due strade per arrivare al portoghese proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG