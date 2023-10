Calciomercato inter, ecco il retroscena sull’arrivo Thuram alla corte nerazzurra durante la sessione di questa estate. Il punto

Sull’arrivo di Thuram durante l’ultima sessione di calciomercato dell’Inter, c’è stato un retroscena molto particolare.

Come citato da Libero – I nerazzurri avevano già provato a prenderlo nell’estate del 2021, con la trattativa che era saltata a causa di un infortunio al crociato. Il suo arrivo a parametro zero è uno dei migliori colpi nella storia recente della Serie A e dimostra anche che il ragazzo è ben consigliato: avrebbe potuto scegliere un ruolo da comprimario nel Psg o in Premier League, invece ha preferito una squadra che sembra cucita su misura per lui. Neanche la pressione di dover sostituire Lukaku e Dzeko lo ha scalfito, anzi sembra averlo esaltato, con l’ambiente nerazzurro che è già pronto a ergerlo a prossimo beniamino

