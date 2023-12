Calciomercato Inter, il sogno è Buchanan ma ci sono due alternative dalla Serie A: i nomi sul tavolo dei dirigenti nerazzurri

L’operazione a cui si sottoporrà Juan Cuadrado obbliga gli uomini di calciomercato Inter ad intervenire per fornire a Simone Inzaghi un nuovo esterno destro. Il sogno del club è Tajon Buchanan del Club Brugge, da mesi ormai nel mirino dei nerazzurri. Come spiega Repubblica, per un suo eventuale acquisto a gennaio servirà uno sforzo economico da parte di Steven Zhang.

Le possibili alternative possono arrivare dalla Serie A: i nomi nuovi portano ad Alessandro Zanoli del Napoli e Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Due profili diversi – uno più giovane ed uno più esperto – ma entrambi meno costosi rispetto al canadese.

L’articolo Calciomercato Inter, il sogno è Buchanan ma ci sono due alternative dalla Serie A: i nomi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG