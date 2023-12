Il giornalista e telecronista Fabio Caressa è intervenuto su alcuni episodi arbitrali di questo campionato, tra cui quelli di Napoli Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay nel corso di Deejay Football Club, Fabio Caressa si sofferma su alcune discordanze nell’utilizzo del Var da parte degli arbitri quest’anno in Serie A, e cita gli episodi di Napoli Inter.

LE PAROLE – «Alcuni vengono chiamati al Var e alcuni no. Massa mai: in Napoli-Inter per il fallo su Lobotka, in Parma-Palermo non è andato per un fuorigioco di posizione. Ieri in Genoa-Juve in nessuno dei due episodi. Come mai alcuni vengono chiamati e alcuni no? Cambia qualcosa nei voti che prendono e nella loro classifica di fine anno? Per Massa il var non esiste. È inaccettabile che dopo così tanto tempo siamo ancora qua a dover spiegare il protocollo. Non parliamo di complotto e non c’entrano le squadre, parliamo di questione arbitrale. Ci sono arbitri più protetti e meno chiamati al Var. Se ne esce in un solo modo: come c’è la squadra dell’arbitro con arbitro e guardalinee ci deve essere la squadra con guardalinee e Var. Il varista non deve fare l’arbitro. Sono due mestieri diversi».

