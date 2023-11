I tanti calciatori dell’Inter in giro per il mondo in prestito possono rappresentare un tesoretto per il calciomercato dei nerazzurri

Il calciomercato Inter è spesso stato caratterizzato da importanti plusvalenze fatte dalla cessione di alcuni prodotti del proprio vivaio, tra gli ultimi Cesare Casadei ceduto al Chelsea due stagioni fa o Giovanni Fabbian ceduto quest’anno al Bologna. Anche per il prossimo anno, i nerazzurri potrebbero decidere di cedere alcuni dei tanti talenti in giro per il mondo in prestito per fare cassa. Ad analizzare la situazione dei prestiti dei nerazzurri è la Gazzetta dello Sport.

Tra i nomi principali spiccano quelli di Francesco Pio Esposito (allo Spezia), Mattia Zanotti (al San Gallo), Gaetano Oristanio (al Cagliari) e Zinho Vanheusden (allo Standard Liegi). Poi ci sono i due in prestito alla Sampdoria, Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, ma anche Martín Satriano (al Brest), Valentin e Franco Carboni (entrambi al Monza). Infine anche Ionut Radu (al Bournemouth), Eddie Salcedo (in serie B spagnola con l’Eldense), Alessandro Fontanarosa (al Cosenza) e Gabriel Brazao (alla Ternana).

L’articolo Calciomercato Inter, il tesoretto può arrivare dai prestiti: Oristanio, Esposito e non solo proviene da Inter News 24.

