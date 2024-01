Il calciomercato Inter potrebbe subire un clamoroso colpo di scena, col Torino che ha messo nel mirino un nerazzurro: i dettagli

Sopraggiungono interessanti novità che riguardano il calciomercato Inter.

Lorenzo Pirola, ceduto alla Salernitana la scorsa estate, potrebbe presto approdare al Torino. Tuttosport riporta che il difensore potrebbe diventare il sostituto di Buongiorno alla fine della stagione. Se la Salernitana retrocedesse, la sua valutazione non sarebbe eccessivamente alta. La transazione estiva con i campani è stata a titolo definitivo per 5 milioni, con un controriscatto di 13 milioni in favore dell’Inter, che non è stato però esercitato.

L’articolo Calciomercato Inter, il Torino si sfrega le mani: l’obiettivo è lui proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG