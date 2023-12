L’Inter riflette sulle prossime mosse di calciomercato dopo l’operazione di Cuadrado: intervenire sulla destra o in attacco?

Dopo l’annuncio dell’operazione chirurgica di Juan Cuadrado, ci si interroga sul calciomercato Inter su dove intervenire. La Gazzetta dello Sport, in un editoriale scritto da Alessandro Vocalelli riflette sulle alternative e sulle soluzioni interne a disposizione di Simone Inzaghi.

Il giornalista ripropone l’opzione di un Davide Frattesi adattato come esterno destro, andando così a rinfoltire un reparto già composto da Dumfries e Darmian. Le attenzioni dei nerazzurri potrebbero essere rivolte così verso il reparto offensivo: il profilo più gradito resta quello di Mehdi Taremi, il quale si libererà a parametro zero dal Porto a giugno, ma non è da escludere che si possa pensare ad un colpo più giovane in prospettiva, da anticipare a gennaio.

L’articolo Calciomercato Inter, intervenire sull’esterno destro o sull’attacco? La riflessione della Gazzetta proviene da Inter News 24.

