Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha lanciato una frecciata nei confronti della Juve sulla comunicazione e sugli obiettivi

Nel corso del suo intervento in occasione del conferimento del premio De Agazio nei suoi confronti, Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha mandato una frecciatina alla Juve, parlando degli obiettivi stagionali dei nerazzurri.

LE PAROLE – «Tutti insieme lavoriamo forte e con grande passione, sacrificio, perché sappiamo qual è la nostra responsabilità e l’obiettivo. A differenza di altri abbiamo consapevolezza di essere forti, ma vogliamo essere umili e capaci di crescere giorno per giorno. Non ci nascondiamo, sappiamo perfettamente che l’Inter ha la qualità per avere quel tipo di obiettivo. Se dovessi dichiarare che siamo qui a giocare per il quarto posto non sarebbe onesto verso i nostri tifosi e verso la qualità del nostro allenatore e dei nostri giocatori.

Da qui a vincere passano tante cose: tante squadre, anche quelle che si nascondono un pochettino di più, hanno tutte lo stesso obiettivo. Non posso immaginare che Juventus, Milan e Napoli a inizio stagione abbiamo l’obiettivo solo di entrare in Champions League. Noi non ci siamo mai nascosti, non abbiamo però interesse o voglia di dichiararlo ogni settimana. Abbiamo l’obiettivo in testa, se non succederà stringeremo la mano a qualcuno e ci prepareremo per la successiva stagione, consapevoli di ripartire per lo stesso obiettivo. L’Inter tutte le stagioni parte per vincere».

