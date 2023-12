Alfredo Pedullà si è espresso a proposito del match di domani 17 dicembre tra Lazio e Inter, valevole come 16^ di Serie A

In diretta su Sportitalia, Alfredo Pedullà si proietta al match di domani 17 dicembre che vede coinvolte Lazio e Inter nella 16^ giornata di Serie A.

LAZIO INTER- «Non credo che contro la Lazio l’Inter possa accontentarsi del pareggio, anche perché la squadra di Simone Inzaghi ha questa mentalità. Però poiché sembra una partita non equilibrata ci sono delle trappole. Per quanto l’Inter ha dimostrato nelle ultime trasferte, soprattutto a Napoli, sembra che sia una partita già segnata. Ma proprio per questo motivo è una partita pericolosa contro la Lazio».

L’articolo Lazio Inter, Pedullà: «Gara non equilibrata e per questo pericolosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG