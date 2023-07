Calciomercato Inter, in attacco piace Mehdi Taremi, ma il Porto chiede per l’iraniano non meno di 25 milioni

C’è un nuovo nome in casa Inter per l’attacco ed è quello di Mehdi Taremi: il club nerazzurro che avrebbe individuato nel giocatore del Porto il sostituto di Romelu Lukaku.

Come riportato da Sky Sport, il club portoghese ha fissato il prezzo per il bomber iraniano: si tratta solo dai 25 milioni in su. Giorni caldi per la decisione del giocatore.

