Calciomercato Inter, troppo alta la richiesta dei nerazzurri per André Onana: il Manchester United pronto a cambiare obiettivo

Secondo quanto riportato da The Mirror, il Manchester United si sta allontanando dal portiere dell’Inter Onana: soprattutto per le pretese nerazzurre.

I nerazzurri chiedono 60 milioni di euro: una troppo alta per gli inglesi, che non sembrano intenzionati a rilanciare verso il basso. Tale scelta consolida le possibilità di vedere il portiere ancora in nerazzurro.

