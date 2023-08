Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter alla vigilia del campionato, dopo la sessione di calciomercato

Massimo Marianella si sintonizza sull‘Inter e sulla forza della rosa di Inzaghi alla vigilia del campionato e del match col Monza. Ecco le sue parole inerenti il calciomercato:

INTER– «E’ vero che ha perso qualcosa in attacco, ma non sono convinto che sia peggiorata complessivamente, anzi: per me ha fatto un grande mercato. In porta, poi, tra Sommer e Onana l’Inter ci guadagna, so che sono una voce solitaria su questo tema. Frattesi sarà un fattore determinante, è un altro acquisto straordinario. E poi stanno cercando Pavard, difensore molto forte, che però non so a chi toglierà il posto tra Darmian, Acerbi e Bastoni»

L’articolo Calciomercato Inter, Marianella: «Ha perso qualcosa, ma non è più debole» proviene da Inter News 24.

