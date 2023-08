Inter-Monza sarà una gara molto particolare per l’ex Roberto Gagliardini.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Gagliardini che è ritornato anche sui suoi anni all’Inter per arrivare fino alla sfida di domani. “Sto bene e ho trovato un ambiente in cui poter esprimermi al meglio. Inizia un capitolo nuovo, un’esperienza diversa e tutto questo ti porta ad avere un approccio differente. Come ogni anno quando si ricomincia è come il primo giorno di scuola. Ho grande entusiasmo, voglio fare bene per il Monza“.

Lautaro Martinez-Milan Skriniar-Roberto Gagliardini

“Paradossalmente dico che sono migliorato di più nelle ultime due stagioni in cui ho reso molto meno, ma sono cresciuto con il carattere. Mi sento più pronto con la testa. Gestisco meglio i periodi meno brillanti. L’affrontare correttamente questi momenti fa la differenza. Arrivare al Meazza con un altro pullman, entrare in un altro spogliatoio… piccole cose che si faranno sentire ma in campo penserò solo al Monza. L’Inter mi ha permesso di vincere, di crescere, devo tanto al club. Viste le ultime due stagioni, non pensavo di rinnovare. Avevo ormai maturato la voglia di provare qualcosa di nuovo, ma non ho rimpianti“.

