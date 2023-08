Le parole di Luis Enrique, nuovo tecnico del PSG, sulla scelta del capitano per la stagione. Tutti i dettagli

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa vigilia di Tolosa–PSG.

PAROLE – «Non scelgo io il capitano, lo scelgono i giocatori. Si sono incontrati questa settimana. Ci sono 4 capitani, è qualcosa che viene definito dai giocatori e non dall’allenatore. Voglio che sia il loro capitano, non il mio. C’è appena stata una votazione ma appena avrò i nomi non avrò problemi a darveli».

