Retroscena per il calciomercato Inter, svelata la maxi commissione per l’agente di Zielinski, ecco di che cifre parliamo per il colpo

Il calciomercato Inter si prepara ad abbracciare il suo nuovo colpo Zielinski. Come riportato da calciomercato.com, sono particolarmente interessanti le cifre del possibile ingaggio del centrocampista polacco.

Si parlerebbe, di un accordo tra le parti di circa tre anni di contratto più uno opzionale. Questo, con un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro per il talento del Napoli. Ma non solo, sarebbe prevista anche una commissione all’agente di circa 4 milioni di euro, come d’altronde spesso accade quando parliamo di queste grandi operazioni.

L’articolo Calciomercato Inter: maxi commissione all’agente di Zielinski. Svelate le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG