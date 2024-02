Inter-Salernitana è il prossimo impegno di Serie A, nella probabile formazione di Simone Inzaghi pronto un maxi turnover, ecco cosa cambia

Il conto alla rovescia sta per terminare e poi anche Inter-Salernitana entrerà nel vivo. Per il prossimo incontro di Serie A, Simone Inzaghi starebbe però pensando ad un maxi turnover nella sua probabile formazione da schierare in campo. Parliamo di circa 4-5 variazioni rispetto all’undici titolare “classico”.

De Vrij prenderà per prima cosa il posto di Acerbi in difesa. Ma è anche probabile il riposo di uno dei due braccetti (o di destra o sinisra) ed uno a scelta tra Lautaro Martinez e Thuram. Da non escludere anche un turno di riposo per l’inamovibile Pavard. Tornando alle fascie invece, Dumfries potrebbe prendere il posto di Darmian, mentre in mediana se Frattesi si dimostrerà pronto potrebbe sostituire dal primo Barella o Mkhitaryan, in caso contrario toccherà a Klaassen. E in attacco? Come spiegato uno tra il francese e il Toro si dovrebbe accomodare in panchina, con Sanchez e Arnautovic pronti a fare a gara per sostituirlo.

