Calciomercato Inter, nome a sorpresa per la fascia destra: può arrivare dalla Serie A ed è cresciuto nella Primavera nerazzurra

L’obiettivo numero uno per il calciomercato Inter a gennaio è quello di intervenire sulla corsia destra per porre rimedio al vuoto lasciato da Juan Cuadrado, il quale si sottoporrà ad un’operazione. Il nome nuovo è una sorpresa e sarebbe un ritorno alla base: il calciatore è infatti cresciuto nella Primavera nerazzurra.

Come riporta Calciomercato.it, Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, potrebbe essere una scelta molto comoda in casa nerazzurra. Infatti, essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter, potrebbe essere inserito nella lista per la Champions League. In vista degli Ottavi di finale, i lombardi sono stati sorteggiati con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il nome di Zappa dunque potrebbe seriamente entrare nelle idee nerazzurre per il prossimo mercato invernale.

L’articolo Calciomercato Inter, nome a sorpresa per la fascia destra: è un ex Primavera proviene da Inter News 24.

