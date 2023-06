Calciomercato Inter, offerte per Onana. La situazione sul futuro del portiere camerunese

Sky Sport fa il punto sul futuro di Onana all’Inter:

«Al momento c’è un punto interrogativo intorno al futuro di André Onana. Dopo la finale di Champions, il camerunense ha aperto a una possibile partenza: “Il futuro? Non so, la verità è che qui sono contento, ma a certi livelli non sai mai come può andare. Non ho problemi con l’Inter, siamo in ottimi rapporti e resto a disposizione: farò quello che mi diranno”. Il portiere ha offerte e il fatto che sia arrivato all’Inter da svincolato permetterebbe al club di fare una buona plusvalenza».

L’articolo Calciomercato Inter, offerte per Onana. La situazione sul futuro del portiere proviene da Inter News 24.

