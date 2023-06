Hakimi-Inter, l’esterno marocchino ha già aperto le porte al suo ritorno in nerazzurro: ecco qual è la situazione attuale

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, tra i giocatori che vorrebbero fare ritorno all’Inter c’è anche quell’Hakimi comunque mai troppo rimpianto dopo il suo addio.

Il marocchino avrebbe aperto alla possibilità di tornare in nerazzurro, ma per ora si tratta semplicemente di un suo desiderio. Non c’è ancora una vera e propria trattativa, ma se dovesse presentarsi l’occasione…

