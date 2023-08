L’Inter è al lavoro per dare a Simone Inzaghi un attaccante d’esperienza; la società ha fatto un’offerta al Bologna per Arnautovic

Pazza Inter, pazza idea Arnautovic. Nella ricerca di un profilo offensivo da regalare alla formazione di Inzaghi, i nerazzurri si sono mossi per Marko Arnautovic del Bologna.

Come riporta Il Resto del Carlino, Marotta e Ausilio hanno offerto 3 milioni al club romagnolo, subito rispediti al mittente con un secco no. Arnautovic non si tocca.

