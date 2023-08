Il telecronista Massimo Marianella ritiene che l’attaccante dell’Arsenal sia una scommessa da fare.

Massimo Marianella a Sky Sport ha parlato di Balogun e Tanganga, due obiettivi di mercato dell’Inter. “Balogun, fra i nomi che si fanno per l’attacco dell’Inter, è quello che mi piace di più. Certo, i nerazzurri si assumerebbero un piccolo rischio, visto che è giovane, ma viene da una scuola calcio importante come quella dell’Arsenal e l’anno scorso ha fatto tanti gol. E’ giovane, ma ha già ottima esperienza“.

Folarin Balogun

“Ha margini di crescita clamorosi: è un talento già sbocciato, ma che puoi ancora plasmare. E’ un 9 nel vero senso del termine, è una prima punta. E’ un bel nome, l’Arsenal chiede tanto, sono stupito che i Gunners lo diano via. Ha le potenzialità per valere tra 2-3 anni 70, 80, 90 milioni. Tanganga è un ragazzo interessante, può giocare in varie posizioni in difesa, l’unica incognita è la condizione fisica, che non gli ha permesso, di fatto, di giocare nell’ultimo anno e mezzo“.

