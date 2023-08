I tifosi della Juve presenti allo Stadium contro lo scambio tra Vlahovic e Lukaku: cori per il serbo e contro il belga

Juve in campo allo Stadium per l’amichevole in famiglia con la Next Gen, ma sugli spalti c’è anche spazio per il calciomercato.

Netta la posizione dei tifosi, contrari all’acquisto di Romelu Lukaku e, con i loro cori, lo hanno fatto sentire. Un «Noi Lukaku non lo vogliamo» si è alzato forte sulle tribune.

