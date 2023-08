Mercato Milan, Pellegrini sempre più vicino alla Lazio! ULTIME. C’è l’accordo tra i club, ora manca solo un altro tassello

Sfuma il colpo Luca Pellegrini in casa Milan. Come riporato da Sky Sport, si cerca l’intesa finale per il ritorno del terzino alla Lazio.

C’è la base di intesa tra i club, in corso ora un incontro a Roma tra l’agente del giocatore e il club biancoceleste per definire l’affare.

