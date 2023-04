Si continua a seguire il bomber italo argentino: trattativa non cosi facile come sembra

Che l’Inter sia una delle candidate a portare in Italia Mateo Retegui ormai è noto a tutti. I nerazzurri sono leggermente favoriti nonostante i recenti inserimenti di Napoli e Lazio sul giocatore.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un piccolo problema da risolvere riguardo il cartellino dell’attaccante, diviso a metà tra Tigre, squadra in cui gioca e Boca Juniors. Servirebbe quindi un accordo con entrambe le parti per riuscire a portare il bomber in Italia.

L’articolo Calciomercato Inter, primo intoppo per Retegui: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG