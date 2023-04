Le televisioni starebbero cercando un accordo per trasmettere entrambe le gare di Champions In chiaro

Febbre da Milan Inter per le emittenti italiane. L’Euroderby sarà chiaramente un evento storico e visto da milioni di persone. Le televisioni starebbero pensando di trasmettere entrambi i match in chiaro.

Come riportato da Calcio e Finanza, sarebbero due le pretendenti per mandare il match in chiarovisione: trattativa con Sky e Mediaset per la sfida di ritorno. Dovesse spuntarla Sky, l’euroderby andrà in onda su TV8 che già pubblica alcune partite di Europa League e Conference League. In caso di vittoria di Mediaset invece, il doppio derby andrebbe in onda su Canale 5.

L’articolo Milan-Inter, entrambi gli euroderby in chiaro ? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG