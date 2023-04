Nuovo nome per l’attacco nerazzurro: occasione a costo 0 dalla Francia

Si aprono i casting per l’attacco in casa Inter, soprattutto in caso di non conferma per Romelu Lukaku.

Come riportato da Calciomercato.it, i dirigenti nerazzurri starebbero pensando a Moussa Dembelé, classe 1996 in scadenza a giugno con il Lione. Una soluzione low cost che potrebbe rimpiazziare Big Rom.

L’articolo Calciomercato Inter, Marotta studia un colpo a 0 per l’attacco: occasione dalla Francia proviene da Inter News 24.

