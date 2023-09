Il nuovo centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, è pronto al suo primo derby contro l’Inter: in passato era stato cercato dai nerazzurri

Tijjani Reijnders è in trepidante attesa di mettere piede in campo per Inter-Milan. L’olandese è stato protagonista finora di un’ottimo inizio di stagione in maglia rossonera, ma c’è un piccolo particolare che riguarda anche i nerazzurri.

C’è infatti un retroscena di mercato legato all’ex Az Alkmaar, svelato da Calciomercato.com. Quando il centrocampista eliminò la Lazio in Conference League con l’AZ, attirò su di sé anche l’interesse dell’Inter. I nerazzurri avviarono i primi contatti con gli agenti del ragazzo, senza però arrivare ad una vera e propria trattativa.

L’articolo Calciomercato Inter, Reijnders vicino ai nerazzurri. Il retroscena proviene da Inter News 24.

