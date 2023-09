Brutte notizie per Stefano Pioli in vista di Inter-Milan, Kalulu è ufficialmente ko e il tecnico rossonero pensa al sostituto

Il conto alla rovescia è giunto al termine. Smaltita la canonica pausa legata agli impegni con le nazionali, Inter e Milan sono pronte a scendere in campo per l’attesissimo derby di Milano. Questo sabato infatti le due formazioni del capoluogo lombardo si ritroveranno una davanti all’altra alle ore 18 in una stracittadina dal sapore di scudetto.

lo sa bene il tecnico del Diavolo Stefano Pioli, che tra le mura di San Siro dovrà fare a meno di Pierre Kalulu. Come riportato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport infatti, le ipotesi di un recupero lampo per il giocatore sono pressoché pari allo zero. Al suo posto ecco Simon Kjaer, pronto a tornare al centro della difesa rossonera.

L'articolo Verso Inter-Milan, Kalulu ko: scelta l'alternativa in difesa proviene da Inter News 24.

