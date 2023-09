L’Inter mette le ali verso il derby con il Milan, Inzaghi pensa ad una nuova strategia per i nerazzurri con Dumfries e Dimarco protagonisti

Ormai ci siamo, all’incirca 72 ore separano Inter e Milan dall’attesissimo derby di Milano. Questo sabato infatti, alle ore 18, le due compagini scenderanno in campo in occasione della quarta giornata di Serie A. Una sfida, quella di San Siro, che promette grande spettacolo e tanto divertimento, oltre che la possibilità di agguantare la vetta della classifica in solitaria.

Lo sa bene il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, che come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per l’occasione ha studiato una nuova strategia da palesare in campo. In modo particolare il focus del gioco potrebbe essere concentrato sule fasce, dove Dumfries affronterà Theo Hernandez e Dimarco giocherà contro Pulisic. Obiettivo dunque avere la meglio in entrambi i duelli per liberare al gol le punte dello scacchiere nerazzurro.

