Il calciomercato Inter potrebbe riaccogliere a Milano un giovane talento che sta crescendo moltissimo: tutti i dettagli

Il calciomercato Inter segue attentamente il percorso del suo giovane talento, dimostrando una forte fiducia in lui.

Si tratta di Giovanni Fabbian: l’interesse è evidenziato dal fatto che è stata inclusa una clausola di riacquisto nel suo trasferimento, una mossa non comune per i giocatori ceduti in passato per ragioni finanziarie.

Fabbian è considerato parte del futuro progetto interista, con Marotta, Ausilio e Baccin che hanno delineato un percorso su misura per lui. Dopo una stagione promettente alla Reggina in Serie B, il suo ritorno ad Appiano Gentile è mirato a prepararlo per sfide di livello superiore. Il suo inizio positivo al Bologna ha confermato le sue indubbie qualità, evidenziate già durante il suo periodo in Primavera.

L'articolo proviene da Inter News 24.

