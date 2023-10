Mercato Inter, Romano: «Zielinski? La situazione è questa» Le parole dell’uomo mercato sul giocatore del Napoli

Intervenuto ospite a SOS Fanta, Fabrizio Romano, ha parlato di Piotr Zielinski, giocatore del Napoli, ma finito anche nel mirino dell’Inter.

«Rumors su Inter e Juventus interessate a Zielinski? Non credo che la Juve in questo momento vada su Zielinski, non ci stanno lavorando. Dovesse andare via a 0, si vedrà per giugno. Per gennaio non è una priorità»

