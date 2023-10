Miranda Milan, la trattativa accelera: il Betis ha già individuato il sostituto del difensore. Le ultime notizie di calciomercato

Il Betis Siviglia sembrerebbe certo di dover perdere il difensore Miranda nella prossima sessione di calciomercato.

Il mercato Milan procede molto velocemente sul difensore spagnolo e per questo motivo il Betis sembrerebbe aver già trovato il suo sostituto, come riportato da El Gol Digital: Marcos Alonso, il terzino sinistro in forza al Barcellona.

